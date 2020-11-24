Güzelyurt'ta yürüyüş

Güzelyurt’ta yarın “Hiç bir şiddet karanlıkta kalmayacak” sloganıyla kadına yönelik şiddete karşı yürüyüş yapılıyor.

Güzelyurt 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Organizasyon Komitesi’nin yaptığı açıklamaya göre, yürüyüş saat 17.30'da Güzelyurt Terminali’nde başlayıp, Güzelyurt Kapalı Pazarı’nda sona erecek.

Yürüyüşü, GÜSDEP( AKDER, AVSAD, Dördüncü Duvar, GASAD, SEÇDER, GÜSAD, KAYDER), GÜKAD, ODTÜ Kampüs-Sen, ODTÜ SDT ve Bağımsızlık Yolu organize ediyor.