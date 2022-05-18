Güzelyurt Tren İstasyonu Müzesi halkın ziyaretine açıldı.

Açılışta konuşan Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “31 yıldan sonra, ülkeye yeni bir müze kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.

Turizmde hedeflerle ilgili konuşan Ataoğlu, gelirleriyle cari açığın yüzde 60’ını karşılayan Turizm Bakanlığı’nın en az bütçeye sahip bakanlık olmasından üzüntü duyduğunu kaydetti.

-“Her ilçeye bir müze”

Konuşmasında, her ilçeye bir müze hedefiyle yola çıktıklarını anımsatan Fikri Ataoğlu, tüm ilçelerde bu çalışmaları başarabilmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Düzenledikleri çalıştayda turizmden en az payı alan doğu ile batı bölgeleri için müzelerin açılmasının önemli olduğunun ortaya çıktığını ifade eden Ataoğlu, bu yönde yaptıkları çalışmaları anlattı.

Ataoğlu, Güzelyurt Tren İstasyonu Müzesi’nin önümüzdeki süreçte bölgeye gelecek turistlerin ziyaret noktası olacağını vurgulayarak, bu sürece katkı koyan herkese teşekkür etti.

Yakın zamanda Lefke’de de maden müzesinin hayat bulması için çalışmaların sürdüğüne işaret eden Ataoğlu, “1991 yılından bugüne ülkemizde müze açılmadı. 31 yıl sonra açılan yeni müzelerle alternatif turizm modelleri için altyapılar oluşturuyoruz. Bu da bize heyecan ve mutluluk veriyor” dedi.

-“Cari açığın yüzde 60’ını karşılayan bir bakanlığın, en az bütçeye sahip bakanlık olmasından üzüntü duyuyorum”

Ataoğlu, Turizm Bakanlığı ile ilgili olarak bütçe ve buna bağlı olarak personel ve diğer eksikleri dolayısıyla, istenen yatırımların yapılamadığını belirtti.

Ataoğlu, “Müze ve ören yerleri ile birlikte turizmden elde edilen gelirler, KKTC cari açığının yüzde 60’lık kısmını karşılarken, her bütçe döneminde ifade ettiğimiz gibi, en az bütçeye sahip olan bir bakanlık olmasından üzüntü duyuyorum” dedi.

Ataoğlu, müze ve ören yerlerinden elde edilen gelirlerin Maliye Bakanlığı’na aktarıldığını, müze ve ören yerlerinin ihtiyaç duyduğu personel, restorasyon, bakım ve diğer giderler için gerekli kaynağın bulunamadığına dikkati çekti.

Ataoğlu, şunları da kaydetti:

“Müze ve ören yerlerinin mesai saatleri dışında da ziyaret edilebilmesi, bununla birlikte, bakım temizlik, personel gibi hizmetlerin, sağlıklı ve gerekli şekilde yürütülmesi için kamu özel ortaklığı üzerinde bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Amacımız, yerli ve yabancı turistlerin bu gibi yerleri daha çok ziyaret etmesine imkan sağlayarak, ülkemizin tarihi zenginliklerimizi daha yakışır şekilde sergileyebilmektir.”,

Öte yandan açılışta Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da bu gibi değerlere daha fazla sahip çıkmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak adına çalışmalar yapılması gerektiğini kaydederek, kentin tanıtılması adına turistlerin burayı kullanmasının ve bütünlüklü projelerle bu tip çalışmaların devam etmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Ced: “Amacımız, kültürel miraslarımızı tanıtarak, ziyaretleri yaygınlaştırmak”

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Nazım Ced, kültür miraslarının yer aldığı müzeleri tanıtmak ve ziyaretlerini yaygınlaştırmak amacıyla çalıştıklarını belirterek, yıllar önce ülkede faaliyet gösteren demiryolu şirketinin geçtiği hat üzerinde bulunan Güzelyurt’taki vagon ve mal hangarının, restore edilip müzeye dönüştürüldüğünü anlattı.

Zaimağaoğlu: “Kıbrıs Türkü’nün kökleri ve kültürüyle bu adada var olmaya devam edecek”

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu da Kıbrıs Türkü’nün kökleri ve kültürüyle adada var olmaya devam edeceğini vurgulayarak, tarih ve kültüre ait güzelliklerin bu şekilde hayat bulmasının önemine değindi.

Konuşmaların ardından, Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile birlikte açılışı gerçekleştirerek, restore edilen müzeyi ve müze bahçesine getirilen tarihi treni inceledi.

Verilen bilgiye göre, müze,aslına uygun olarak restore edilen 46 yıllık tarihe sahip demiryolu taşımacılığından günümüze kalan Güzelyurt’taki mal hangarı ve Güzelyurt Festival Parkı’nda bulunan tren lokomotifinin de müze bahçesine yerleştirilmesiyle tamamlanan çalışmaların ardından açıldı.