Güzelyurt ve Alsancak'ta uyuşturucu...3 tutuklama

Dün Güzelyurt’ta, İrfan Nadir Bulvarı üzerinde devriye halinde bulunan polis ekibi tarafından, bulvar üzerinde yürümekte olan A.B.(E-35)’nin hareketlerinden şüphelenilmesi üzerinde; söz konusu şahsın üzerinde yapılan aramada, yaklaşık bir gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan Y.D.(E-34) tutuklandı.

Yine dün, Alsancak’ta B.R.(E-57)’nin kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında, hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 100 miligram ağırlığında tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

GÜMRÜKSÜZ MAL TASARRUFU

Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzeri İnönü yol kavşağında, polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, M.Ç.Ö.(E-32)’nün kullanımında bulunan araçta yapılan aramada gümrüğe beyan edilmemiş toplam 141 kg kemiksiz dana eti bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

EV YANGINI

Yeniboğaziçi’nde Sıdıka Ozanlar’a ait ikametgahın mutfak bölümü içerisinde ocak üzerinde yanar halde unutulan yağın aşırı ısınması sonucu bir yangın meydana geldi.

Yangın ev sakinleri tarafından söndürüldü.

Çıkan yangın sonucu 1 adet aspiratör, mutfak dolapları ve elektrik tesisatı yanarak hasar gördü.