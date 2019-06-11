Güzelyurt ve İskele’de bugün elektrikler kesik

İskele’de , orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Doktorlar, Döveç, Northernland siteleri ve Long

Beach bölgesinin elektrik enerjisi yaklaşık 4 buçuk saat kesik olacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, kesinti sabah 09:30 ile yaklaşık 14:00 saatleri arasında uygulanacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle Güzelyurt’ta bazı

bölgelere de elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, 09.00 ile 11.00 saatleri arasında; Portakal Çiçeği Sitesi ve Civarı’nın

elektrik enerjisi kesik olacak