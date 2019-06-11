İskele’de , orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Doktorlar, Döveç, Northernland siteleri ve Long
Beach bölgesinin elektrik enerjisi yaklaşık 4 buçuk saat kesik olacak.
Kıb-Tek Bölge Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, kesinti sabah 09:30 ile yaklaşık 14:00 saatleri arasında uygulanacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle Güzelyurt’ta bazı
bölgelere de elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, 09.00 ile 11.00 saatleri arasında; Portakal Çiçeği Sitesi ve Civarı’nın
elektrik enerjisi kesik olacak
Güzelyurt ve İskele’de bugün elektrikler kesik
İskele’de , orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Doktorlar, Döveç, Northernland siteleri ve Long
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