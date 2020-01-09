Güzelyurt ve Lefke'de dere bakım-onarım çalışmaları

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın aşırı yağışlar nedeniyle zarar gören Güzelyurt ve Lefke bölgesindeki derelerin bakım-onarım çalışmaları, kaymakamlıklara istişare içerisinde sürdürülüyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Orman Dairesi ve Su İşleri Dairesi’nden ekipler ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müşavir Danışmanı Ozan Özuyanık koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, bugün ilk olarak Yeşilırmak deresinde bulunan demir köprünün alt kısmı, bakanlık tarafından ekskavatör desteği sağlanarak temizlendi.Ayrıca, Muhtarlık binasının dereye bakan kısmına taş destek konarak, binaya ve festival alanına su girişi engellendi.

Lefke deresi üzerinde bulunan regülatöre giden yolda oluşan tahribatın giderilmesi için taş destek yapıldı.

Gemikonağı - Sanayi Bölgesi güzergâhında bulunan derenin temizlik çalışmaları ise devam ediyor.