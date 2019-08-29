Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü Özçınar'ı ziyaret etti

Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü’nden bir heyet, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kulüp yeni dönem Başkanı Servet Karaoğluları ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyeti kabulünde yaptığı konuşmada Özçınar, kulübün çalışmalarıyla kendinden söz ettiren bir sivil toplum örgütü olduğunu kaydetti.

Özçınar, Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü’nün sosyal aktivitelerini ve hedeflerini gerçekleştirirken Güzelyurt’u tercih etmesinden mutluluk duyduğunu belirterek yeni yönetim kuruluna çalışmalarında başarılar diledi.