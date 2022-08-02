Güzelyurt’ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı

Güzelyurt’ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı
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Güzelyurt’ta bugün meydana gelen trafik kazasında 24 yaşındaki Can Akmermer yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 16.15 sıralarında Atatürk caddesi üzerinde Can Akmermer, yönetimindeki KU 918 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solundan çıktı ve elektrik direğine çarptıktan sonra sol yan kısmı üstüne devrilerek, durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsünün, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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