GÜZELYURT’TA POLİSİN ARAMA YAPTIĞI BİR ARAÇTA TABANCA, FİŞEK VE COP BULUNDU



Güzelyurt’ta polisin arama yaptığı bir araçta iki tabanca, çok sayıda fişek ve cop bulundu.

Polis Basın Bülteni’ne göre dün 15.00 sıralarında, Güzelyurt’ta Binatlı Sokak’ta park edilmiş halde olan; Ö.K. (E-25) ve A.K’nin (E-23) içerisinde bulunduğu araçta polis tarafından yapılan aramada, iki tabanca, dört şarjör, şarjörler içerisinde 48 canlı fişek ve bir cop bulunarak emare olarak alındı.

Ö.K ve A.K’nin tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.