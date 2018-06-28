GÜZELYURT’TA SEÇİMİ KAZANANLAR MAZBATALARINI ALDI



24 Haziran Pazar günü yapılan Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi sonrasında Güzelyurt İlçesi Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis Üyeliği Seçimini kazananlar dün mazbatalarını aldı.

Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde saat 14.00’de düzenlenen törende Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’a ve Güzelyurt Belediye Meclis Üyelerine mazbatalarını Güzelyurt Kaza Mahkemesi Başkanı Nüvit Gazi Hacı verdi.

Törende Güzelyurt Belediyesi Meclis Üyeleri de mazbatalarını aldı.

Belediye Meclis üyelerinin isimleri şöyle;

“Ulusal Birlik Partisi Meclis üyesi Doğa Zeki, Osman Kasapoğlu, Salih Saldam, Mustafa Momin, Hasan Kalkanlı, Emre Sağanak, Coşkun Talihsiz, Cumhuriyetçi Türk Partisi meclis üyesi Tansay Doğu, Uğur Saygılı, Veleddin Taşkent, Aliye Gilanlıoğulları, Cemal Kaş, Cemal Darbaz, Halkın Partisi meclis üyesi Niyazi Özekmekci.”