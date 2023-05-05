Güzelyurt’ta uyuşturucu operasyonu: iki kişi tutuklandı

Güzelyurt’ta ve Lefkoşa’da iki ayrı ikametgahta yapılan aramada uyuşturucu madde tespit edildi, meseleyle ilgili 2 kişi tutuklandı.Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt’ta 19 yaşındaki İ.K.’nin evinde dün saat 14.00 sıralarında, mahkeme emri ile polis tarafından yapılan aramada, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 3 adet kağıt ile 2 adet poşet bulunarak emare olarak alındı.

Mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen 44 yaşındaki E.T.’nin Lefkoşa’daki evinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan aramada ise, üzerlerinde uyuşturucu madde olduğuna kalıntısı olduğuna inanılan 4 adet kağıt daha bulunarak emare olarak alınırken, bahse konu kişiler tutuklandı.