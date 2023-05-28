Güzelyurt’taki kazada bisiklet sürücüsü Ödül Demircioğlu hayatını kaybetti

Güzelyurt’ta bu sabah meydana gelen trafik kazasında, bisikletiyle otobüsün sağ ön kapısına çarpan Ödül Demircioğlu hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza saat 08.10’da oldu.
Güzelyurt- Bostancı trafik ışıklarında Güzelyurt istikametine doğru seyreden bisiklet sürücüsü Ödül Demircioğlu (K-46), o esnada Güzelyurt Bostancı istikametine doğru seyreden Hüseyin Rüstemoğlu (E-59) yönetimindeki TNZ 207 plakalı otobüsün sağ ön kapısına bisikletinin ön kısmı ile çarptı.
-Bir günde trafikte iki ölüm
Ödül Demircioğlu, trafikte bugün yaşamını kaybeden ikinci kişi oldu.
Girne-Tatlısu ana yolunda bugün saat 01.00’de iki aracın çarpıştığı kazada 61 yaşındaki İffet Bilal hayatını kaybetmişti.