Güzelyut’ta sahte para

Güzelyut’ta sahte para
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Polis, sahte parayla mal temin eden iki kişinin tutuklandığını duyararak, vatandaşları 50 ve 100 TL'lik banknotlar konusunda uyardı.

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Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 2 Mayıs’ta Güzelyurt’ta faaliyet gösteren kafe ve petrol istasyonuna müşteri olarak giden E.I. (E-23) ve Ö.F.Ç.(E-20) sahte banknotlardan oluşan toplam 250 TL’yi alkollü içki ve benzine karşılık verdi.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken polis, tedavüle sürülen sahte 50 Türk Liralarının seri numarasını;  A 625 255 060 ve tedavüle sürülen sahte 100 Türk Lirasının seri numarasını  A 352 712 566 olarak açıklayarak vatandaşları uyardı.

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