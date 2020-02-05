banner22

Hacı Naziyet Başkut, son yolculuğuna uğurlanacak

Hacı Naziyet Başkut, son yolculuğuna uğurlanacak
banner32
Lefkoşa sakinlerinden Hacı Naziyet Başkut, yaşamını yitirdi. Başkut bugün Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa mezarlığında defnedilecek.
banner33
YORUM EKLE
Gönder
banner38
SIRADAKİ HABER
Arabacıoğlu ailesinin acı günü
Arabacıoğlu ailesinin acı günü
  1. Kıbrıs

banner24

banner40

banner43

banner45

banner46

banner48

banner39

banner41

banner42

banner44

banner47

banner49

banner51

﻿