Had-Sam 10. Kültür Dayanışma Şöleni yarın akşam Lefkoşa AKM’de

Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi Derneği (HAD-SAM), 10. Kültür Dayanışma Şöleni yarın akşam saat 20.00’de Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) yapılacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, HAD-SAM Başkanı Serhat Kozoğlu, gecede, Bursa Nilüfer Kadın Korosu’nun yer alacağını duyurdu.

Kozoğlu, dernek çatısı altında kurulan müzik grubunun ilk konserini de Şef Lale Langal önderliğinde vereceğini kaydetti.

İki bölümden oluşacak şölende ilk bölümünde konser dinletisi, ikinci bölümünde ise halk dansları gösterileri sunulacak.

Şölen için uzun bir süredir hazırlandıklarını ve heyecanlı olduklarını ifade eden Kozoğlu, ülkenin kültürünü yaşatmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.