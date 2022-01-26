Hafta boyunca yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, havanın hafta boyunca yağmurlu olacağını, yarından itibaren üç gün de don olayı beklendiğini bildirdi.
Daireden yapılan açıklamaya göre, 27 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 12 - 15 ºC dolaylarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.