Hafta sonu Karpaz Yarımadası’nda 5’inci geleneksel ada turu yapılıyor

Green Pedal Bisiklet Kulübü tarafından hafta sonu Karpaz Yarımadası’nda düzenlenecek 5’inci geleneksel ada turu nedeniyle polis sıkı önlemler aldı.
Bisiket turu nedeniyle, İskele Long Beach’te bulunan Cortado Cafe önünden, Ötüken-Kuzucuk-Yıldırım-Geçitkale-Mallıdağ-Kuzey sahil yolu yol güzergahı boyunca bisikletli sporculara polis eskortu eşlik edecek; ayrıca sporcuların geçeceği güzergahtaki tüm kavşaklar polis tarafından kesilerek araç trafiğine kapatılacak.
Açıklamaya göre yarın saat 06.00’da, İskele Long Beach’te bulunan Cortado Cafe önünden, Ötüken-Kuzucuk-Yıldırım-Geçitkale-Mallıdağ-Kuzey sahil yolu yol güzergahı takip edilerek Dipkarpaz köyüne gidilecek.
Pazar günü ise yine aynı saatte Dipkarpaz köyünden başlayarak, Sipahi-Kaleburnu-Avtepe-Derince-Ziyamet-Kumyalı-Mehmetçik-Yedikonuk-Kilitkaya-Ergazi-Ardahan-İskele yol güzergahı takip edilerek, İskele Long Beach’te bulunan Cortado Cafe önüne gelinecek ve ada turu burada sona erecek.