Hafta sonu mebnet.net bağlantılı servislere ulaşılamayacak

Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Birimi, Bakanlık merkez sistemlerinde yapılacak güncelleme ve kapasite arttırımı nedeniyle, 15 Temmuz Cumartesi ve 16 Temmuz Pazar günü Bakanlığın tüm sunucularının kapatılacağını ve *.mebnet.net (www, mail, yobis, yokas, eba, mebbis, öba, ...) bağlantılı servislere ulaşılamayacağını duyurdu.

Bakanlığın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Birimi tarafından yapılan duyuru şöyle;

“Bakanlığımız Merkez Sistemlerinin güncelleme ve kapasite artırımı ile ilgili olarak 15 Temmuz 2023 Cumartesi saat 08.00'den başlayarak tüm merkez sistemlerimiz kapatılarak güncelleme süreçleri yerine getirilecektir. İş ve işlemlerin 16 Temmuz’a kadar devam edebileceği öngörülmektedir.

Bu güncelleme işlemleri sırasında Bakanlığın tüm sunucuları kapatılacağından *.mebnet.net (www, mail, yobis, yokas, eba, mebbis, öba, ...) bağlantılı servislere ulaşılamayacaktır.”