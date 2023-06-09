Hafta sonundan itibaren dört gün boyunca yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, yarından itibaren dört gün boyunca yer yer sağanak yağmur beklendiğini açıkladı.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 10 – 16 Haziran tarihleri arasında bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.
En yüksek hava sıcaklığının periyodun ilk günleri iç kesimlerde 31 – 34, diğer günlerde ve sahillerde periyod boyunca 27 - 30 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli esecek.