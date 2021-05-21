Haftalık analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi, ithal ürünlerden armutta, elmada (Stk) ve Arap Kızı elmada, yerli ürünlerden golyandro ve ıspanakta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğini açıkladı.
Tarım Dairesi, 14-20 Mayıs 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Öte yandan, yerli ürünlerde 21 numuneden 19 numune temiz olup, 2 üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünne rastlandı.
İncirli köyü sakinlerinden Aytaç Özcezarlı’ya ait golyandroda ve Tepebaşı köyü sakinlerinden Ahmet Ersalıcı’ya ait ıspanakta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden bu ürünlerin imhasına karar verildi.