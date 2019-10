Haftalık analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi, haftalık gıda analiz sonucunda beş ürünün limit üstü çıktığını, iki ürünün menşei iade, 2 ününün de imha edildiğini bildirdi.

Tarım Dairesi, 18-24 Ekim 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, Daire, Açıklamada, Yayla köyünden Sadık Yurdal ve Mücahit Rüstemoğlu’nun, Kalkanlı’dan Fahri Keskin’in, Aydınköy’den Radiye Maniga’nın, Bostancı’dan Abdullah Arpak’ın “Nar” ürünlerinin limit üstü, Tesko Trd. Ltd. ithal elma(Stk), Tesko Trd. Ltd. ithal elma(Golden) ürünleri menşei iade, Onbaşı İşl. Ltd. ithal Lolorosso ve Onbaşı İşl. Ltd. ithal Yeşil Lolorosso ürünlerinin de imha edildiği kaydedildi.

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edildi.

İthal ürünlerden 45 numuneden 41 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 2 ürün firmanın isteği üzerine imha edildi, 2 ürün menşeine de iade edildi.

Yerli ürünlerden 20 numuneden 15 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 5 ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.