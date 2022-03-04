Haftalık analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi 25 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirildi.
Tarım Dairesi açıklamasında, ithal ürünlerden 14 numunenin hepsi temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmediği kaydedildi.
Yerli ürünlerden 24 numunede 22 numune temiz olup 2 üründe tavsiye dışı bitki koruma ürününe rastlandı.
Gazimağusa’dan İbrahim Saraç’a ait domates ve hıyarda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edildi.
Meyve-sebze analiz sonuçları şöyle:
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 Muha Sebze ve Meyve İthal Armut Ank. Temiz
2 Muha Sebze ve Meyve İthal Armut Deveci Temiz
3 Muha Sebze ve Meyve İthal Elma Golden Temiz
4 Akari Free Port İthal Buğday ekmeklik Temiz
5 Henege Tarım Ltd. İthal Mısır yemlik Temiz
6 Akari Free Port İthal Buğday ekmeklik Temiz
7 Orc Foods İthal Elma Stk. Temiz
8 Orc Foods İthal Armut Deveci Temiz
9 Halil Kasap Paz. İthal Elma Stk. Temiz
10 Halil Kasap Paz. İthal Elma Golden Temiz
11 Halil Kasap Paz. İthal Armut Ank. Temiz
12 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
13 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Ank. Temiz
14 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
15 Mustafa Plevne Mutluyaka Enginar Temiz
16 İbrahim Saraç Mağusa Domates İmha
17 İbrahim Saraç Mağusa Hıyar İmha
18 Fatma Karabudak Mağusa Sivri Biber Temiz
19 Fatma Karabudak Mağusa Kabak Temiz
20 Sadettin Hoca Aydınköy Havuç Temiz
21 Feramiz Pişkin Aydınköy Domates Temiz
22 Kadir Altıntaş Aydınköy Domates Temiz
23 Abdullah Özdilek Tatlısu Domates Temiz
24 Abdullah Özdilek Tatlısu Biber yeşil çarli Temiz
25 Ali Çam Tatlısu Hıyar Temiz
26 İbrahim Ateş Tatlısu Hıyar Temiz
27 Sadık Gürsoy İskele Enginar -1 Temiz
28 Sadık Gürsoy İskele Enginar -2 Temiz
29 Sadık Gürsoy İskele Enginar -3 Temiz
30 Sadık Gürsoy İskele Enginar -4 Temiz
31 Sadık Gürsoy İskele Enginar -5 Temiz
32 Salime Kırşan Akdoğan Enginar-1 Temiz
33 Ersoy Kırşan Akdoğan Enginar-1 Temiz
34 Salime Kırşan Akdoğan Enginar-2 Temiz
35 Ersoy Kırşan Akdoğan Enginar-2 Temiz
36 Salih Ufak Köprü Enginar Temiz
37 Günay Ufak Köprü Enginar Temiz
38 Cuma Vadilili Köprü Enginar Temiz