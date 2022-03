Haftalık analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi 25 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirildi.

Tarım Dairesi açıklamasında, ithal ürünlerden 14 numunenin hepsi temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmediği kaydedildi.

Yerli ürünlerden 24 numunede 22 numune temiz olup 2 üründe tavsiye dışı bitki koruma ürününe rastlandı.

Gazimağusa’dan İbrahim Saraç’a ait domates ve hıyarda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edildi.

Meyve-sebze analiz sonuçları şöyle:

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

1 Muha Sebze ve Meyve İthal Armut Ank. Temiz

2 Muha Sebze ve Meyve İthal Armut Deveci Temiz

3 Muha Sebze ve Meyve İthal Elma Golden Temiz

4 Akari Free Port İthal Buğday ekmeklik Temiz

5 Henege Tarım Ltd. İthal Mısır yemlik Temiz

6 Akari Free Port İthal Buğday ekmeklik Temiz

7 Orc Foods İthal Elma Stk. Temiz

8 Orc Foods İthal Armut Deveci Temiz

9 Halil Kasap Paz. İthal Elma Stk. Temiz

10 Halil Kasap Paz. İthal Elma Golden Temiz

11 Halil Kasap Paz. İthal Armut Ank. Temiz

12 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

13 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Ank. Temiz

14 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz

15 Mustafa Plevne Mutluyaka Enginar Temiz

16 İbrahim Saraç Mağusa Domates İmha

17 İbrahim Saraç Mağusa Hıyar İmha

18 Fatma Karabudak Mağusa Sivri Biber Temiz

19 Fatma Karabudak Mağusa Kabak Temiz

20 Sadettin Hoca Aydınköy Havuç Temiz

21 Feramiz Pişkin Aydınköy Domates Temiz

22 Kadir Altıntaş Aydınköy Domates Temiz

23 Abdullah Özdilek Tatlısu Domates Temiz

24 Abdullah Özdilek Tatlısu Biber yeşil çarli Temiz

25 Ali Çam Tatlısu Hıyar Temiz

26 İbrahim Ateş Tatlısu Hıyar Temiz

27 Sadık Gürsoy İskele Enginar -1 Temiz

28 Sadık Gürsoy İskele Enginar -2 Temiz

29 Sadık Gürsoy İskele Enginar -3 Temiz

30 Sadık Gürsoy İskele Enginar -4 Temiz

31 Sadık Gürsoy İskele Enginar -5 Temiz

32 Salime Kırşan Akdoğan Enginar-1 Temiz

33 Ersoy Kırşan Akdoğan Enginar-1 Temiz

34 Salime Kırşan Akdoğan Enginar-2 Temiz

35 Ersoy Kırşan Akdoğan Enginar-2 Temiz

36 Salih Ufak Köprü Enginar Temiz

37 Günay Ufak Köprü Enginar Temiz

38 Cuma Vadilili Köprü Enginar Temiz