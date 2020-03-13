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Haftalık analiz sonuçları açıklandı

Haftalık analiz sonuçları açıklandı
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Tarım Dairesi’nin haftalık gıda analizlerinde, 3 üründe   tavsiye dışı bitki koruma ürünü  ve limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Tarım Dairesi’nin 6– 12 Mart tarihlerini kapsayan analizlerinde 29 ithal üründen  SVS Tic.Ltd’e  ait elma (starking)  limit üstü bitki koruma ürünü nedeniyle firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

15 yerli ürün içerisinden Alsancak köyü sakinlerinden Fikri Terkan’a ait kapya biberin tavsiye dışı bitki koruma ürünü kullanılması  nedeniyle imhasına karar verildi. 

Bostancı köyü sakinlerinden Zalihe Köymen’e ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmesinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

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