Haftalık analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi’nin geçen haftaki denetimlerinde bir ithal üründe limit üstü bitki koruma ürünü saptandı ve menşeine iade edildi.

Tarım Dairesi’nin 21-27 Nisan tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirildi.

İthal ürünlerde 27 numunede 26 numune temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen bir ürüne rastlandı.

SVS Tic. Ltd. ait can eriğinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği için ürün, firmanın istediği üzerine ürün Menşeine iade edildi.

Analiz edilen 10 yerli ürün numunesinin tümü temiz çıktı.