Haftalık analiz sonuçları açılandı

Tarım Dairesi bu haftaki gıda analizlerinde ithal ürünlerden, Müslüm Kartal ile Halil Kasap Pazarlama’ya ait elma ve cennet meyvesinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğini açıkladı.

Açıklamada, ürünlerin firmaların kendi isteği üzerine menşeine iade edildiği belirtildi.

Ayrıca, yerli ürünlerden alınan 10 numunenin tümünün temiz olduğu ve tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen ürün bulunmadığı kaydedildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım Dairesi 8-14 Ocak tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçların Avrupa Birliği’nde kullanılan “Pestisit Limitler Çizelgesinde” değerlendirilerek elde edildiği belirtildi.

Açıklamada, ithal ürünlerden 23 numuneden 18’inin temiz olduğu, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 5 ürün bulunduğu kaydedildi.

İthal ürünlerden Müslüm Kartal’a ait elma (Stk), elma (Golden) ve cennet meyvesinde ile Halil Kasap Pazarlama’ya ait elma (Stk) ve cennet meyvesinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edildiği belirtildi.