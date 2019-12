Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi 13 – 19 Aralık 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden 41 numuneden 36 numune temiz olup, 5 üründe Limit Üstü Bitki Koruma ürünü tespit edilmiştir.

Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen Halil Kasap Pazarlama Ltd. ait elma golden, firmaların isteği üzerine menşeine iade veya imha edilecektir.

ORC Foods Ltd ait cennet meyvesi ve çeri domates, firmanın isteği üzerine imha edilmiştir. Nuri Ersoy Ltd. ait sultani üzüm ve Onbaşı İşletmeleri Ltd. ait cennet meyvesi firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.

Yerli ürünlerden 15 numuneden 11 numune temiz olup, 4 numune imha edilmiştir.

Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen Demirhan Köyü sakinlerinden Burak Gürbüzcan’a ait lahana ve Tepebaşı Köyü sakinlerinden Mürsel Çakır’a ait salatalıkta limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünler imha edilmiştir.

Mağusa sakinlerinden Memiş Ünlü’ye ait kereviz ve maydanozda yapılan Devlet Laboratuvarı analizleri neticesinde, ruhsatlı olmayan ilaç kullanılmasından dolayı ürünler imha edilmiştir.

20 Aralık 2019 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

1 TÜK İthal Sığır Süt Yemi 19 Temiz

2 TÜK İthal Sığır Süt Yemi 16 Std. Temiz

3 TÜK İthal Sığır Besi Yemi 16 Geliştirme Temiz

4 TÜK İthal Koyun Süt Yemi Temiz

5 Köşe Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

6 Köşe Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz

7 Nuri Ersoy Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz

8 Nuri Ersoy Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

9 Nuri Ersoy Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz

10 Nuri Ersoy Ltd. İthal Sultani Üzüm Kirli

11 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

12 ORC Foods Ltd. İthal Cennet Meyvesi Kirli

13 ORC Foods Ltd. İthal Çeri Domates Kirli

14 ORC Foods Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

15 ORC Foods Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz

16 Köşe Tic. Ltd. İthal Armut(Ank) Temiz

17 Hürsen Tar. Ür. Ltd İthal Kırmızı Lahana Temiz

18 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

19 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Gala) Temiz

20 Baharyolu Ltd. İthal Acı Pul Biber Temiz

21 Baharyolu Ltd. İthal Tatlı Pul Biber Temiz

22 SVS Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz

23 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

24 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

25 Babür Tic. Ltd. İthal Elma Rose Temiz

26 SVS Tic. Ltd. İthal Ayva Temiz

27 SVS Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz

28 SVS Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz

29 SVS Tic. Ltd. İthal Verigo Üzüm Temiz

30 SVS Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz

31 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz

32 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

33 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Kirli

34 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Ayva Temiz

35 Bekir Cura İthal Elma(Stk) Temiz

36 Bekir Cura İthal Elma(Granny) Temiz

37 Bekir Cura İthal Çeri Domates Temiz

38 Halil Kasap Paz. İthal Elma(Golden) Kirli

39 Halil Kasap Paz. İthal Cennet Meyvesi Temiz

40 Halil Kasap Paz. İthal Elma(Stk) Temiz

41 Selgün Tic. İthal Elma(G.S) Temiz

42 Akıle Sesigüzel Mormenekşe Kereviz Temiz

43 Hasan Pazar Mağusa Salatalık Temiz

44 Memiş Ünlü Mağusa Çiçek Lahanası Temiz

45 Memiş Ünlü Mağusa Kereviz İmha

46 Memiş Ünlü Mağusa Maydanoz İmha

47 Fatmagül Aykut Mağusa Domates Temiz

48 Burak Gürbüzcan Demirhan Beyaz Sarma İmha

49 Mürsel Çakır Tepebaşı Salatalık İmha

50 Akdeniz Gıda Tarım Tepebaşı Salatalık Temiz

51 Şarbel Bedri Koruçam Domates Temiz

52 Hüseyin A.Kocabaşoğlu Yıldırım Domates Temiz

53 Cahit Vudalı Yıldırım Domates Temiz

54 Cahit Vudalı Yıldırım Marul Temiz

55 Devpa Ltd. Güzelyurt Washington Portakal Temiz

56 Hakkı Kavaz Yayla Biber Temiz