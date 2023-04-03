Haftalık gıda analizleri

Tarım Dairesi 24 - 30 Mart tarihleri arasında ithal ve yerli üretim sebze-meyve denetim sonuçlarını açıkladı.

Tarım Dairesinden verilen bilgiye göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde (AB) kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirildi.

İthal ürünlerde 18 numunede 17 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandı.

Mert Uluşan’a ait havuçta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerde 12 numuneden tümü temiz kategorisinde değerlendirildi.