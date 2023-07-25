Haftalık gıda analizleri

Tarım Dairesi, ithal ve yerli üretim gıda denetimlerinde ithal ürünlerden sadece “Armut Deveci”de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğini açıkladı.
Tarım Dairesi, 14-20 Temmuz tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Yerli ürünlerde ise 12 numuneden tamamı temiz çıktı.
Tarım Dairesinden verilen bilgiye göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde (AB) kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirildi.