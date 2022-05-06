Haftalık gıda analizleri

Tarım Dairesi, Gazimağusa’da Hasan Kesen’e ait fasulye bahçesinden alınan numunede tavsiye dışı bitki koruma ilacı tespit edildiğini ve ürünün imhasına karar verildiğini bildirdi.

Tarım Dairesi’nin, 29 Nisan ile 5 Mayıs arasında ithal ve ülkedeki bahçelerden alınan meyve/sebze numunelerinde yapılan tahlil sonuçları ile ilgili açıklamasında, ithal edilen 14 üründen alınan numunelerin tümünün temiz çıktığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, ülkede üretilen ürünlerden üçünden alınan numunelerden ikisi temiz çıkarken, Mağusa sakinlerinden Hasan Kesen’e ait fasulye (Ayşe Kadın) numunesinde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi ve ürünün imhasına karar verildi.