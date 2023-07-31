Haftalık itfaiye raporu: “18 yangın ve 17 hususi servis olayı meydana geldi”

KKTC’de itfaiye son bir haftada 18 yangına ve 17 hususi servis olayına müdahele etti.
Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 24-30 Temmuz tarihlerini kapsayan sürede yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 1 milyon 410 bin 600 TL oldu.
-İtfaiye araçta sıkışan, asansörde mahsur kalan insanlara; ağaç ve binalarda mahsur kalan kedi ve köpeklere yardım etti
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği hususi servis olayları ise, trafik kazası sonucu araçta sıkışan ve asansörlerde mahsur kalan şahısların kurtarılması, ağaçlarda, yüksek binalarda ve elektrik direklerinde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, tel kafeste sıkışan köpeğin kurtarılması, yangın eğitimi verilmesi ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak yer aldı.