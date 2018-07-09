HAFTALIK TRAFİK BİLANÇOSU: 83 KAZA, 18 YARALI

Ülke genelinde geçen hafta 83 trafik kazası meydana geldi, kazalarda 18 kişi yaralandı.

Polis, ülke genelinde yaptığı trafik kontrollerinde, toplam 6 bin 337 araç sürücüsünü kontrol etti, kurallara uymadığını belirlediği 668’iyle ilgili ileri işleme gitti.

Polis Basın Bülteni’ne göre 2 - 8 Temmuz tarihleri arasında meydana gelen kazalardan 16’sı yaralanmayla, 67’si de hasarla sonuçlandı.

Trafik kazalarının 22’si süratli araç kullanmak, 20’si kavşakta durmamak, 16’sı yakın takip,15’i dikkatsiz sürüş nedeniyle olduğu kaydedilen rapora göre, kazalarda toplam hasar miktarı 428 bin 750 TL olarak hesaplandı.

Kazaların 22’si Lefkoşa’da, 17’si Gazimağusa’da, 32’si Girne’de, 8’i Güzelyurt’ta, 4’ü İskele’de gerçekleşti.

6 BİN 337 SÜRÜCÜ KONTROL EDİLDİ, 668’İ HAKKINDA İLERİ İŞLEME GİDİLDİ

Aynı tarihlerde ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 6 bin 337 araç sürücüsü kontrol edildi, kurallara uymadığı belirlenen 668’iyle ilgili ileri işleme gidildi.

Trafik suçlarında ilk sırayı 180 sürücünün rapor edildiği seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmak alırken, ikinci sırada 126 ile sürat, üçüncü sırayı ise 50 ile trafik levha ve işaretlerine uymamak aldı.

Sürücülerden 37’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan, 24’ü alkollüyken araç kullanmaktan, 21’i sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmaktan rapor edilirken 18 sürücü dikkatsiz sürüşten, 17’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmaktan, 11’i tehlikeli sürüşten, yine 11’i muayenesiz araç kullanmaktan, 5’i trafik ışıklarına uymamaktan, 5’i koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmaktan, 3’ü “B” özel işletme izinsiz araç kullanmaktan, 3’ü takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmaktan ve 157’si de diğer trafik suçlarından rapor edildi.