Haftalık trafik kontrolleri sonucunda 1285 araç rapor edildi

05 – 18 Ağustos tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde 8704 araç sürücüsü kontrol edilirken, araçların 1285’i ile ileri işleme gidildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 05 – 18 Ağustos 2019 tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 8704 araç sürücüsü kontrol edildi.

Kontrol edilen araç sürücülerinin 1285’i ile ilgili ileri işleme gidildi.

Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 186’sı süratli araç kullanmak, 11’i tehlikeli sürüş yapmak, 65’i dikkatsiz sürüş yapmak, 204’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 20’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 55’i alkollü araç kullanmak, 208’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 91’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 4’ü trafik ışıklarına uymamak, 43’ü muayenesiz araç kullanmak, 57’si sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 21’i yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 5’i “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 4’ü tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 4’ü koruyucu miğfersiz motosiklet kullanmak, 1’i takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ve 306’sı diğer trafik suçlarından rapor edildi.