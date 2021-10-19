Haftalık trafik raporu

KKTC’de 11-17 Ekim tarihlerinde meydana gelen 64 trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Polis Genel Müdürlüğünün haftalık trafik raporuna göre, kazalardan 56’si hasarla sonuçlanırken, 847 bin 600 TL hasar oluştu.
Kaza sebepleri ise; süratli araç kullanmak (17), kavşakta durmamak (14), yakın takip (14),dikkatsiz sürüş (9) ve diğer etkenlerden (10) sıralandı.
Diğer yandan ülke genelinde gerçekleştirilen rutin trafik kontrollerinde 7 bin 501 araç sürücüsünden suç işlediği tespit edilen 982’si ile ilgili ileri işleme gidildi.
trafik suçlarında ilk 3 sırayı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (170), seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmak (146), emniyuet kemersiz araç kullanmak (64) aldı