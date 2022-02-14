Haftalık trafik raporu

KKTC’de bir haftada meydana gelen 51 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığının 7-13 Şubat tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri şöyle:
“Süratli araç kullanmak (18) , dikkatsiz sürüş yapmak (13), kavşakta durmamak (10), yakın takip (7) ve diğer etkenler (3).”
21, Gazimağusa 13, Girne 14, Güzelyurt 1, İskele 2.”
Öte yandan polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde ise; 6 bin 809 araç sürücüsü denetlenerek, suç işlediği tespit edilen bin 12 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.
Suçların dağılımı şöyle:
“Sürat ( 339 ) , Tehlikeli Sürüş ( 3 ), Dikkatsiz Sürüş ( 16 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 112 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 7 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 24 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 154 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 81 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 85 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 1 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 30 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 30 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 2 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak ( 2 ), Takside Taksimetre Bulundurmamak veya Yolcu Taşıdığı Sırada Taksimetreyi Çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ( 3 ) ve 123 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.”