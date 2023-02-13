Haftalık trafik raporu

Polis Basın Subaylığı, bir haftada meydana gelen 40 trafik kazasında 10 kişinin yaralandığını duyurdu. Trafik kazalarının sebepleri arasında ilk sırada süratli araç kullanmak yer aldı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat- 12 Şubat tarihleri arasında ülkede 40 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan 34’ü hasarla, 6’sı yaralanmayla sonuçlanırken; toplam 10 kişi yaralandı. Kazaların 12’si süratli araç kullanmak, 9’u dikkatsiz sürüş, 6’sı kavşakta durmamak ve 7’si diğer etkenler sebebiyle meydana geldi. Kazalar sonucunda 1 milyon 151 bin TL hasar oldu.

Kazaların ilçelere göre dağılımı ise şöyle:

“Lefkoşa – 17; Gazimağusa – 7; Girne – 9; Güzelyurt – 2; İskele – 5.”

Öte yandan, aynı dönemde yapılan trafik kontrollerinde 6 bin 440 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 564 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Suçların dağılımı ise şöyle:

“Sürat – 137; tehlikeli sürüş – 5; dikkatsiz sürüş – 12; seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak -118; sürüş ehliyetsiz araç kullanmak – 3; alkollü araç kullanmak -5; seyir halinde iken cep telofonu ile konuşmak – 71; emniyet kemersiz araç kullanmak – 19; trafik levha ve işaretlerine uymamak – 31; trafik ışıklarına uymamak – 2; muayenesiz araç kullanmak – 45; sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak – 20; "a" yol kullanma izinsiz araç kullanmak - 3 ve 93 diğer trafik suçları.”