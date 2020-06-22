KKTC’de son bir hafta içerisinde meydana gelen 54 trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.
Haftalık Polis Trafik Raporu’na göre, 15-21 Haziran tarihlerini kapsayan dönemde gerçekleşen kazalarda yaklaşık 600 bin TL’lik maddi hasar oluştuı.
Kazaların 19’u Lefkoşa, 17’si Girne’de meydana gelirken, Gazimağusa ve Güzelyurt’ta 7’şer, İskele’de 4 kaza oldu.
Kaza nedenleri ise; dikkatsiz sürüş yapmak (20), süratli araç kullanmak (16), kavşakta durmamak (8), yakın takip (6) ve diğer etkenlerden (4) kaynaklandı.
Diğer yandan aynı dönemde gerçekleştirilen rutin trafik kontrollerinde 6 bin 742 araç sürücüsünden 634’ü ile ilgili ileri işlem yapıldı.
Trafik suçlaırnda ilk 3 sırayı sürat (229), seyir halinde cep telefonu ile konuşmak (125) ve trafik levha ve işaretlerine uymamak (36) aldı.
Haftalık trafik raporu
KKTC’de son bir hafta içerisinde meydana gelen 54 trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.