Haftalık trafik raporu

KKTC’de geçtiğimiz hafta 36 trafik kazası meydana geldi, 6 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre 4-10 Ocak tarihlerini kapsayan süre içinde KKTC'de toplam 36 trafik kazası meydana geldi, bu kazalardan beşi yaralanmayla ve 31’i hasarla sonuçlanırken, yaralanma ile neticelenen kazalarda 6 kişi yaralandı.

Dönem içinde meydana gelen trafik kaza sebepleri arasında; 11 süratli araç kullanmak, 7 dikkatsiz sürüş yapmak, 7 kavşakta durmamak, 6 yakın takip ve 5 diğer etkenler yer aldı.

Kazalarda toplam hasar miktarı 316 bin 300 TL olurken, kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

“Lefkoşa: 10, Gazimağusa: 11, Girne: 6, Güzelyurt: 2, İskele: 7”

“TOPLAM 7 BİN 119 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ KONTROL EDİLDİ”

Polisin 4-10 Ocak tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 7 bin 119 araç sürücüsü kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 806 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Suçların dağılımı şöyle:

“Sürat ( 252 ) , Tehlikeli Sürüş ( 4 ), Dikkatsiz Sürüş ( 11 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 59 ), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 12 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 7 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 147 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 76 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 2 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 28 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 27 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 2 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 4 ), Takside Taksimetre Bulundurmamak veya Yolcu Taşıdığı Sırada Taksimetreyi Çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ( 2 ) ve diğer trafik suçları (173) rapor edildi.”