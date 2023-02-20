Haftalık trafik raporu açıklandı

KKTC’de geçen hafta 61 trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı 13 -19 Şubat tarihlerini kapsayan süre içerisinde, 61 trafik kazası meydana geldiğini, kazalardan 13’ünün yaralanmayla ve 48’inin hasarla sonuçlandığını, 14 kişinin yaralandığını bildirdi.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (18) , dikkatsiz sürüş yapmak (13), kavşakta durmamak (11), yakın takip (9) ve diğer etkenler (10) olarak yer aldı.

Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı 2 milyon 577 bin 500 TL olarak açıklanırken, kazaların ilçelere göre dağılımı ise şöyle:

“Lefkoşa 22, Gazimağusa 11, Girne 16, Güzelyurt ve İskele 6”

-Trafik kontrollerinde 790 sürücü rapor edildi

Ülke genelinde geçen hafta polis tarafından yapılan trafik kontrollerinde 9 bin 53 araç sürücüsü kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 790 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Suçların dağılımı şöyle:

“Sürat ( 284 ) , Tehlikeli Sürüş ( 3 ), Dikkatsiz Sürüş ( 25 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 89 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 6 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 10 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 79 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 43 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 55 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 2 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 31 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 18 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 3 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak ( 1 ) ve 141 diğer trafik suçları”