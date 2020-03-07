banner22

Haftaya yağmur var

Haftaya yağmur var
banner32

Meteoroloji Dairesi, haftaya perşembe ve cuma günü yağmur beklendiğini kaydetti. 
Meteoroloji Dairesi’nin 7-13 Mart tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. 
Yarından itibaren perşembe gününe kadar genellikle az bulutlu yer yer paçalı bulutlu olacak. 
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 21-24 derece dolaylarında seyredecek.                 
Rüzgar, periyodun ilk günü güney ve batı,  diğer günlerde kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek. 

banner33
YORUM EKLE
Gönder
banner21
SIRADAKİ HABER
Aşk yaşamaya başlayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya,...
Aşk yaşamaya başlayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya,...
  1. Magazin

banner24

banner40

banner43

banner45

banner46

banner48

banner39

banner41

banner42

banner44

banner47

banner49

banner51

﻿