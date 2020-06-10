“Hak Düşümü ve Zaman Aşımı Sürelerinin Durdurulması (Geçici Kurallar) Yasa Önerisi” hazırlandı

Covid-19 salgını sebebiyle ülkedeki kamusal ve ekonomik faaliyetlerin tamamen veya büyük oranda durdurulduğu dönemde yasal mevzuattan kaynaklanan hak düşümü ve zamanaşımı sürelerininaskıya alınarak hak kayıplarının önlenmesi amacıyla “Hak Düşümü ve Zaman Aşımı Sürelerinin Durdurulması (Geçici Kuallar) Yasa Önerisi” hazırlandı.

Ulusal Birlik Partisi ve Halkın Partisi gruplarına bağlı bazı milletvekilleri ile Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Asım Akansoy’un birlikte sunduğu yasa önerisi, Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu. Öneriyle ilgili görüş ve önerilerin bir hafta içinde Meclis Başkanlığı’na yazılı olarak sunulabileceği duyuruldu.

Hak Düşümü ve Zaman Aşımı Sürelerinin Durdurulması (Geçici Kurallar) Yasa Önerisi’nin genel gerekçesinde, Covid 19 pandemisinintüm sektörlerde ve kamusal faaliyetlerde kapanmaya yol açtığı süreçte, özellikle hakdüşümü veya zamanaşımı sorunu olabilecek davaveya müracaatlarla ilgili Yüksek Mahkeme'nin bir hal çaresi olarak e-mail yoluyla başvuru kabuletmiş olmasına rağmen; bu dönemin hemen öncesinde veya içerisinde doğmuş ve yasalmevzuatın öngördüğü sürelere tabi olan haklarla ilgili hak sahiplerinin avukata veya mahkemeyeerişim imkanı olmadığından hak kayıpları yaşanmasının oldukça muhtemel olduğu belirtiliyor.

Genel gerekçede ayrıca şu ifadeler yer alıyor:

“Keza, görülmekte olan davalarla ilgili Hukuk Muhakemeleri Usul Tüzüğü tahtında doğrudan düzenlenen veya bir mahkeme veya yargıç tarafından tayin edilen sürelerin büyük oranda dolmuş olması sebebiyle, bu sürelerin münferit müracaatlarla uzatılması veya çözümlenmesinin mahkemeler açısından büyük bir iş yükü doğuracağı öngörülmektedir.Dolayısıyla, neredeyse tüm yaşamın durmuş olduğu bu istisnai dönemle ilgili olarak, mezkuryasal sürelerin de durmuş veya çalışmamış kabul edilmesi en adil ve pratik çare olarakdüşünülmektedir.”

Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2020, 11:43