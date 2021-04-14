Hak Sen'den hükümete eleştiri

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (Hak-Sen) temaslı bir milletvekilinin hayat pahalılığı ödeneklerinin dondurulmasını görüşen komite toplantısına çağrıldığı gerekçesiyle hükümeti eleştirerek, “Emeği ucuzlatmak uğruna halk sağlığını yok sayıyorsunuz” açıklaması yaptı.
“Daha 3 gün önce ev karantinasından çıkarak kurultaya giden vatandaşa binlerce lira para cezası verilmişken, bu milletvekili hakkında herhangi bir işlem yapılacak mıdır?” diye soran Büyükoğlu, hükümeti eleştirerek, mücadelelerine devam edeceklerini belirtti.