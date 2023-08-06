HAK-SEN'den hükümete eleştiri...

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Salih Erşangil, hayat pahalılığına karşı alım gücü her geçen gün daha da düşen emekçiler ve Göç Yasası mağdurları için verilmiş sözleri hatırlatarak, "Hükümet ne yazık ki bu sözünü tutmamak ve süreci uzatmak için çabalıyor" dedi.

Sendika adına yazılı açıklama yapan Erşangil, "Hükümetin geçtiğimiz sene kamuda örgütlü tüm sendikaların katılımı ile yaptığı toplantıları da bu sene sadece ‘yetkili sendikalarla’ istişare toplantılarına dönüştürmesi, emekçilerin kafasında soru işareti oluşmasına sebep olmuştur" ifadelerini kullandı.

Erşangil'in açıklaması şöyle:

“Her geçen gün hayat daha da pahalılaşıp, emekçilerin alım gücü düşerken, hükümet verdiği sözleri dahi uygulamak istemiyor. Maaşlara yansıtılan hayat pahalılığı, vergi kesintisine uğramakta, çalışanın aldığı net ücrete ise, hayat pahalılığından çok daha az bir rakam yansımaktadır.

Kamuoyunda 'Göç Yasası' olarak bilinen 47/2010 ile işe girenler için, geçen sene sendikalarla varılan mutabakat çerçevesinde, hayat pahalılığına ek artış verilmesi öngörülse de hükümet, ne yazık ki bu sözünü tutmamak ve süreci uzatmak için çabalıyor. Bununla birlikte, geçtiğimiz sene kamuda örgütlü tüm sendikaların katılımı ile toplantılar yapılırken, bu sene sadece yetkili sendikalarla konunun istişare edilmeye çalışılması, çalışanların kafasında soru işareti oluşmasına sebep oluyor.

Hükümeti bir an önce bu sorunu çözmek için adım atmaya ve sadece yetkili sendikaların değil, tüm sendikaların görüşünü alarak, daha geniş katılımlı, daha şeffaf ve daha demokratik adımlar atmaya davet ediyoruz. Vermiş olduğu sözlerde samimi olan bir hükümetin, geniş katılımlı toplantılar gerçekleştirmekle ilgili çekineceği bir durum yoktur.”