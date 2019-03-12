Hak Sen'den kamu reformu çalışmalarına eleştiri

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), kamu reformu çalışmalarını eleştirerek, söz konusu çalışmanın “gailesinin vatandaş olmadığını” savundu.

HAKSEN’den yapılan yazılı açıklamada, değişen gelişen dünyada ülkenin farklılaşan ihtiyaçlarına halkın daha iyi hizmet taleplerine yönelik reform yapılmasının HAKSEN’in desteklediği ve talep ettiği bir olgu olduğu kaydedilerek, yapılan çalışmanın reform olmadığı iddia edildi.

Açıklamada, hükümete yönelik reform çalışmasıyla ilgili sorular yöneltilerek, kamu çalışanlarının maaşlarından yapılacak kesintinin vatandaşa harcanmayacağı, asgari ücretten vergi kesilmesinin gündeme gelebileceği savunuldu.

“Tek dertleri haklardan ve maaşlardan kesinti ve Türkiye tarafından verilmesi beklenen reform destek ödeneğindeki 350 milyonluk yardımdır” iddialarına yer verilen açıklamada, isim verilmeden bazı sendikalar eleştirilerek başkanlarının tek derdinin “koltuk” olduğu iddia edildi.

Açıklamada, “ Profesyonel sendikacılık, en fazla üyeye sahip altı sendika birer kişi veya ikişer yarı profesyonel olarak paylaştırılsın. Profesyonel sendikacılığa 5 yıl tavan konulsun” önerisi getirildi.

Açıklamada, sendikaların ortak mücadeleden kaçmaları halinde kaybedenin halk ve kamu çalışanları olacağı belirtildi.