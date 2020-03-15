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Hak Sen, Hükümeti daha duyarlı olmaya davet etti

Hak Sen, Hükümeti daha duyarlı olmaya davet etti
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Ronaldo, otellerini koronavirüs hastalarının tedavisi...
Ronaldo, otellerini koronavirüs hastalarının tedavisi...
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