Hak Sen: “Kayıp Şahıslar Komitesi çalışanları kimsesiz değildir”

HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu, “Kayıp Şahıslar Komitesi’nde çalışanlar kimsesiz değildir. Yıllardır burada hizmet veren insanlara sırf kişisel görüşlerinden ötürü reva görülen muamele son bulmazsa, yetkili sendika pozisyonundaki HAKSEN her türlü mücadeleyi vermeye hazırdır” dedi.

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, yazılı açıklamasında, HAKSEN’in yetkili sendika pozisyonunda olduğu Kayıp Şahıslar Komitesi’nde, maalesef Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası istenmeyen durumlar yaşandığını savundu.

Büyükoğlu açıklamasına şöyle devam etti:

“KŞK’ya uzun yıllardır hizmet veren çalışanlarla, deneyimlerine, bilgi ve birikimlerine bakılmaksızın, kurumun hafızasını sıfırlamak ve çalışamaz hale getirmek pahasına yollar ayrılmaktadır. Yıllardır burada hizmet veren insanlara sırf kişisel görüşlerinden ötürü reva görülen muamele son bulmazsa, yetkili sendika pozisyonundaki HAKSEN her türlü mücadeleyi vermeye hazırdır.

Herkes bilsin ki, Kayıp Şahıslar Komitesi çalışanları kimsesiz değildir, başta sendikamız olmak üzere, toplumumuz yanlarındadır.”

Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020, 18:12