Hak Sen: "Mağduriyetler hala giderilmedi"

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, eski Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY) çalışanlarının mağduriyetlerinin hala giderilmediğini kaydetti.

Büyükoğlu konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “KTHY mağdurları” olarak tanımladığı kişilerin hala tazminatlarını alamadığı ve ihtiyat sandığı yatırımlarının henüz tamamlanmadığını ifade etti.

“Özellikle ihtiyat sandığı yatırımları İhtiyat Sandığı Dairesi için ciddi bir külfete dönüşmüştür çünkü faiz işlemektedir. Daha çok gecikme daha çok faiz demektir, oysa kamusal kaynaklarımızın her bir kuruşu altın değerindedir” diyen Büyükoğlu şöyle devam etti:

“Hükümet edenlere çağrımızı yineliyoruz; bir an önce hükümet kurulmalı, halkın sorunları için mesai harcanmaya başlanmalıdır. Geç kalınan her gün hepimizin zararınadır. Kasım ayında hazırlanmasına başlanacak olan 2021 yılı bütçesinde KTHY mağdurlarının hakları olan alacakları mutlaka yer almalıdır. Emekçilerin hakları olanı almak ve adalet için bekleyecek bir 10 yılı daha yoktur.”