Eşit Hak ve Adalet Sen (Hak-Sen), sendikada örgütlü Merkezi Cezaevi nizamiye personelinin, “Müdürün, aramalarda hizmet veren kadın personeli keyfi bir şekilde görevden aldığı ve 3 personelin de görev yerini değiştirdiği” gerekçesiyle süresiz greve çıktığını duyurdu.
Hak-Sen tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Görevden alınan ve yerleri değişen tüm personelin geri iade edilmesi için süresiz olarak grevde olacağız” denildi.
Hak Sen, Merkezi Cezaevinde süresiz greve çıktı
Eşit Hak ve Adalet Sen (Hak-Sen), sendikada örgütlü Merkezi Cezaevi nizamiye personelinin, “Müdürün, aramalarda hizmet veren kadın personeli keyfi bir şekilde görevden aldığı ve 3 personelin de görev yerini değiştirdiği” gerekçesiyle süresiz greve çıktığını duyurdu.
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