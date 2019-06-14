Hak Sen: "Özelleştirme Yasası kapsamında görev yapan birinin atanmasında hiç bir sıkınt yok"

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN) Genel Sekreteri Fırat Yılmaz, Özelleştirme Yasası kapsamında görev yapmakta olan bir çalışanın Özel Kalem Müdürü mevkiine atanmasına itiraz eden bir sendika başkanını eleştirdi. Yılmaz, “Konuyu gerçeklere aykırı olarak gündeme taşıyan sendikal yaklaşımı, hukuki boyutunu araştırmadan medyaya taşıyan habercilik anlayışını kınıyoruz” dedi.

Yazılı açıklama yapan Yılmaz, mevzuatın bakana son derece yakın noktada çalışacak, resmi ve özel yazışmaları, şifre ve protokol işlerini yerine getirme görevleri icra edecek Özel Kalem Müdürleri için yeterli ve gerekli esnekliği sağladığını ifade etti

Yılmaz, şunları kaydetti:

“Devletin ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının genel yönetim ilkelerine göre yürütmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerinin gerektirdiği asıl ve sürekli görevleri yerine getirenler kamu görevlisidir. Burada anahtar kelime asıl ve sürekli kamu görevi ifadesidir. Özelleştirme Yasası kapsamında çalışanlar süreklidir, ancak asıl kamu görevlisi değildir.

Dolayısı ile 53/1977 Sayılı Üst Kademe Yöneticileri Yasası’nın 9. maddesi tahtında ‘asıl ve sürekli kamu görevlisi olmayan’ özelleştirme personelinin de şimdiye kadar kamu görevlisi statüsünde olmadan Özel Kalem Müdürlüğü mevkiine atanan pek çok emsali gibi atanmasında hiçbir sıkıntı yoktur.”

Sendikaların emek ve emekçi düşmanlığı yapmaması gerektiğini belirten Yılmaz açıklamasında, “Bu sendikal bilince de aykırıdır. HAK-SEN bu noktada, Bakanın yaptığı atamayı değil, atanan ve çalışanın mevzuata uygun olduğu noktasında konunun altını çizmek için müdahildir” ifadelerine yer verdi.