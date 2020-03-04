Hak Sen, Posta Dairesindeki personel sorununa çözüm istedi

Eşit Hak ve Adalet Sendikası Genel Başkanı Eren Büyükoğlu, Posta Dairesi’nde personel eksikliği sebebiyle, hizmetlerin neredeyse durma noktasına geldiğine işaret ederek, hizmetin devam etmesi için ivedi şekilde personel ihtiyacının giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Büyükoğlu yaptığı yazılı açıklamada, 2019 yılında CAS mağduru bir kısım personel buraya istihdam edilse de, yeterli sayıda olmadığını ve sorunların çözülmediğini, aksaklıkların devam ettiğini vurgulayarak, Ulaştırma Bakanlığı ve Posta Dairesi Müdürlüğü’nün sürekli personel talep etmesine rağmen gerek işçi, gerekse de memur alımı yapılamadığını kaydetti.

“Geçen hafta CAS mağdurlarının bir kısmının daha istihdam edilmesiyle postadaki personel eksikliğinin giderileceği planlanırken, maalesef Posta Dairesi’ne tek bir personel bile görevlendirilmemiştir” diyen Büyükoğlu, internet siteleri siparişlerinin Posta Dairesi üzerinden adaya getirilmesi ve sipariş dağıtım sayısının fazlalığının postada yaşanan yoğunluğu içinden çıkılmaz bir hale getirdiğini söyledi.

Büyükoğlu, mevcut Posta Dairesi personelinin çoğunun emeklilik yaşlarının geldiği de düşünülürse, hizmetin devam etmesi için ivedi şekilde personel ihtiyacının giderilmesi gerektiğini vurgulayarak,

“Hükümetin bu konuda gerekli adımı bir an önce atması elzem bir hal almıştır. HAK-SEN olarak bu işin takipçisi olacağımızı duyururuz” dedi.