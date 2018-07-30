HAK-SEN TREN YOLU POLİKLİNİĞİ’NDE UYARI GREVİ YAPTI

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN), “Tren Yolu Polikliniği’nin kapatılmasına zemin hazırlama amacıyla poliklinik personelinin başka birimlerde görevlendirilmeye başlandığı” gerekçesiyle bugün bir saatlik uyarı grevi yaptı.



Grev 09.00-10.00 saatleri arasında uygulandı.



HAK-SEN Başkanı İzzet Türkmen, poliklinik önünde yaptığı açıklamada, “Grev, poliklinik laboratuvarında görevli personel ile hemşire sayısının, hizmetleri aksatacak ve kalitesizleştirecek ölçüde azaltılmasını ve polikliniği verimsiz ve fonksiyonsuz hale getirerek kapatılması için zemin hazırlanmasını protesto etmek amacıyla düzenlenmiştir” dedi.



Polikliniğin 2017’de yeniden hizmete sokulmasıyla, her ay binlerce hastanın ilaç ve muayene için Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne gitmekten kurtarıldığını kaydeden Türkmen, polikliniğin Kızılbaş semtinin bir kısmına, Yenişehir, Kaymaklı, Çağlayan ve Lefkoşa Surlariçi’nin tamamına hizmet veren örnek bir poliklinik olduğunu ifade etti.



Türkmen, polikliniğin kapatılmasının Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yüküne ayda 10 bin kişinin daha eklenmesi anlamına geldiğini ifade etti.



Gerekçe olarak bahse konu çalışanların, çalıştırılması gereken kadrolarda çalışmadıklarının gösterildiğini ifade eden Türkmen, bu sorunun bahse konu çalışanların Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi kadrolarından, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi kadrolarına aktarılmasıyla çözülebileceğini ifade etti.



Eylemlerine, başka birimlerde görevlendirilen 2 hemşire ve 3 laboratuvar çalışanı ile ilgili Sağlık Bakanlığı’nın tutumuna bağlı olarak 3 Ağustos’tan sonra Sağlık Bakanlığı önünde devam edeceklerini ifade eden Türkmen, “Gerçekçi olmayan gerekçelerle görevlerinden alınarak başka birimlere nakledilen hemşireleri ve laboratuvar çalışanlarının eski görevlerine 3 Ağustos Cuma’ya kadar iade edilmemesi halinde eylemlerimiz diyalog yolu açık olmak üzere farklı yollarda devam edecektir” dedi.