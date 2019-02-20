Hak Sen uyardı: "Telafisi imkânsız sonuçlar doğuracak"

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), Kamu Görevlileri Yasa Tasarısının yürürlüğe girmesi halinde “telafisi imkânsız sonuçlar” doğuracağını iddia etti.



HAKSEN Genel Başkanı İzzet Türkmen, söz konusu yasa tasarısıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “HAKSEN, çalışanların mevcut haklarının budanmasını kesinlikle reddeder. Bu anlamda samimi gördüğü sendikalar ile de işbirliği yapmaya hazırdır” dedi.



Kamuda reform amacıyla düzenlenen yasa tasarısının, kamuda görev yapanlara kariyer imkânı sağlamadığını, tüm kadroları dışa açtığını, geçici işçi olarak istihdam edilenleri geçici memur statüsüne atadığını, izinleri ayda 2 güne indirdiğini, hastalık izinlerini ayda 1 güne indirdiğini, hafta sonu ek mesai ücretini normal gün mesai ücretine eşitlediğini, memuru “kamu yararı ve hizmet gereği” bahanesi ile 3 aya kadar sürgün etme hakkı tanıdığını, üst kademeyi sınavla atamayı öngören ama mevcut müdürlerin görevden alınması ve yeni müdürler için sınav takvimi koymadığını, Kamu Hizmetleri için yeni nitelikli kadro oluşturmadığını, halka hizmet alımını kolaylaştırmadığını savundu.



HAKSEN olarak Cumhurbaşkanlığına ve tüm milletvekillerine bilgilendirme yazısı gönderdiklerini kaydeden Türkmen, “Tüm sendikalar ile bire bir görüşmelere başlamış ve sağlanacak mutabakat ile en üst mücadelede hazır olduğunu göstermektedir” dedi.



YAPILMASI GEREKEN



Türkmen, yapılması gerekenin, öncelikle e-devlete geçiş için tüm dairelere bir norm kadro ve hizmet şeması belirlenmesi, ardından da “Kamu Yönetimi Reformu” için tüm paydaşlarla yeni bir metin üzerinde görüşmelerin başlatılması olduğunu ifade etti.